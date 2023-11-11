Под Рязанью сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда

Сход 19 вагонов грузового поезда произошел в Рязанской области на перегоне Рыбное-Блокпост. Об этом сообщает «Московская железная дорога».

В Кузбассе два вагона сошли с рельсов при столкновении машины с грузовым поездом

По предварительным данным, причиной ЧП стало вмешательство посторонних в работу железнодорожного транспорта.

«В результате ... незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет», — указано в сообщении в Telegram-канале МЖД.

Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Для ликвидации последствий ЧП со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань направили восстановительные поезда.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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