Под Рязанью сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда
Сход 19 вагонов грузового поезда произошел в Рязанской области на перегоне Рыбное-Блокпост. Об этом сообщает «Московская железная дорога».
По предварительным данным, причиной ЧП стало вмешательство посторонних в работу железнодорожного транспорта.
«В результате ... незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет», — указано в сообщении в Telegram-канале МЖД.
Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Для ликвидации последствий ЧП со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань направили восстановительные поезда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Рязанью сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда
- ОАК: Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунта в ходе испытаний
- Звезда «Реальных пацанов» Наумов попал в базу «Миротворца»
- Защита от дронов: Россия разрабатывает собственные БПЛА и укрепляет оборону
- В ЛНР предотвратили попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
- Эксперт предупредила о всплеске мошенничества после начала сезона распродаж
- Губернатор: При падении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
- Врач Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой
- У берегов Калифорнии произошло землетрясение перед саммитом АТЭС
- Бывший тренер «Зенита» Луческу заявил, что никогда не вернется в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru