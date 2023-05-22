Суд арестовал пермского правозащитника по делу о контрабанде архивов «Мемориала»

Ленинский районный суд Перми арестовал до 11 июля правозащитника Александра Чернышова, его обвиняют по делу о контрабанде архивов «Мемориала» (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда).

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудило дело о «покушении на контрабанду культурных ценностей» из-за попытки двумя россиянами вывезти в Германию архивные документы «Мемориала». По данным спецслужб, бумаги имеют культурную и историческую ценность.