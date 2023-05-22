Суд арестовал пермского правозащитника по делу о контрабанде архивов «Мемориала»

Ленинский районный суд Перми арестовал до 11 июля правозащитника Александра Чернышова, его обвиняют по делу о контрабанде архивов «Мемориала» (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда).

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудило дело о «покушении на контрабанду культурных ценностей» из-за попытки двумя россиянами вывезти в Германию архивные документы «Мемориала». По данным спецслужб, бумаги имеют культурную и историческую ценность.

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Фигурантами дела стали экс-руководитель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов и глава местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов.

В начале мая Чернышова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» за «мелкое хулиганство» и приговорили к 15 суткам ареста.

Роберт Латыпов покинул Россию в 2022 году. В марте в отношении него было возбуждено административное дело про статье о дискредитации армии. Позднее суд оштрафовал его на 15 тыс. руб., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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