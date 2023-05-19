Ройзман получил штраф 260 тысяч рублей за дискредитацию армии
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил штраф в размере 260 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде.
Суд поддержал требование прокурора в полном объеме. При этом гособвинение в качестве смягчающих обстоятельств учло наличие у Ройзмана двух несовершеннолетних детей, положительные характеристики и благотворительную деятельность.
Судья при этом отказался приобщить к делу некоторые из обращений в поддержку обвиняемого, в частности, от Аллы Пугачевой и Наины Ельциной. Он назвал эти обращения – непроцессуальными, то есть не оформленными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru