Ройзман получил штраф 260 тысяч рублей за дискредитацию армии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил штраф в размере 260 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде.

Суд поддержал требование прокурора в полном объеме. При этом гособвинение в качестве смягчающих обстоятельств учло наличие у Ройзмана двух несовершеннолетних детей, положительные характеристики и благотворительную деятельность.

Судья при этом отказался приобщить к делу некоторые из обращений в поддержку обвиняемого, в частности, от Аллы Пугачевой и Наины Ельциной. Он назвал эти обращения – непроцессуальными, то есть не оформленными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

