Суд арестовал обвиняемого в покушении на главу АНО «Цифровые платформы»

Измайловский районный суд Москвы отправил в СИЗО лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, обвиняемого в покушении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и убийстве его знакомого Ивана Позднякова. Об этом сообщает ТАСС.

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Инцидент произошёл в Москве на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня. По данным следствия, в ходе конфликта 47-летний Медведкин нанёс не менее трёх ударов ножом Щельцину, и не менее девяти ударов раз Позднякову, который скончался в машине скорой помощи.

По решению суда, музыканта арестовали до 8 августа. Отмечается, что Медведкин вину не признал.

Ранее суд в подмосковной Лобне арестовал подозреваемого в убийстве заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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