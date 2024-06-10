Суд арестовал обвиняемого в покушении на главу АНО «Цифровые платформы»

Инцидент произошёл в Москве на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня. По данным следствия, в ходе конфликта 47-летний Медведкин нанёс не менее трёх ударов ножом Щельцину, и не менее девяти ударов раз Позднякову, который скончался в машине скорой помощи.

По решению суда, музыканта арестовали до 8 августа. Отмечается, что Медведкин вину не признал.

Ранее суд в подмосковной Лобне арестовал подозреваемого в убийстве заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

