Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске
Житель Томска, обвиняемый в поджоге местного гипермаркета «Лента», заключен под стражу сроком на два месяца, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
В полиции напомнили, что предполагаемый поджигатель, которым оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1988 года рождения, был задержан по горячим следам.
По предварительной информации, арестованный совершил поджог на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети.
Инцидент в Томске на улице Елизаровых произошёл 21 декабря, сообщает Ura.ru. Общая площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. Причиной возникновения пожара в гипермаркете стал поджог в отделе пиротехнических изделий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Путин назвал сибиряков золотым фондом России
- Короткое замыкание на ТЭЦ лишило столицу Бурятии света
- Путин объяснил, почему отпуск проводит с Шойгу, а не с Мишустиным
- Путин объяснил миллиардные долги «Роснано»
- Миллер: «Газпром» увеличит добычу газа в 2021 году
- МВД Белоруссии отнесло «Радио Свобода» к экстремистским формированиям
- СМИ: Задержанный по делу о взятке мэр Краснодара вернулся на работу
- Путин: Счастье отцовства и материнства выше денег
- Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске
- Путин захотел быть адвокатом Деда Мороза в суде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru