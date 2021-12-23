Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске

Житель Томска, обвиняемый в поджоге местного гипермаркета «Лента», заключен под стражу сроком на два месяца, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

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В полиции напомнили, что предполагаемый поджигатель, которым оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1988 года рождения, был задержан по горячим следам.

По предварительной информации, арестованный совершил поджог на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети.

Инцидент в Томске на улице Елизаровых произошёл 21 декабря, сообщает Ura.ru. Общая площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. Причиной возникновения пожара в гипермаркете стал поджог в отделе пиротехнических изделий.

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