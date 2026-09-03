В России не планируют вводить маркировку хлеба и хлебобулочных изделий

Планов по введению в России маркировки хлеба и хлебобулочных изделий нет. Об этом заявил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов в беседе с «Ведомостями».

«Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет», - отметил он.

Юсупов указал, что хлеб исключили из постановления правительства РФ о маркировке сладостей.

Как напомнил замглавы ЦРПТ, решение о маркировке какой-либо товарной группы всегда принимает правительство, центр как оператор исполняет его требования. Обычно маркировку в новой категории запускают в связи с нелегальным оборотом в отрасли, вопросами к безопасности и качеству товаров.

Ранее в России ввели обязательную маркировку шоколадных изделий, карамели, драже и жвачки, пишет 360.ru.