В России не планируют вводить маркировку хлеба и хлебобулочных изделий
Планов по введению в России маркировки хлеба и хлебобулочных изделий нет. Об этом заявил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов в беседе с «Ведомостями».
«Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет», - отметил он.
Юсупов указал, что хлеб исключили из постановления правительства РФ о маркировке сладостей.
Как напомнил замглавы ЦРПТ, решение о маркировке какой-либо товарной группы всегда принимает правительство, центр как оператор исполняет его требования. Обычно маркировку в новой категории запускают в связи с нелегальным оборотом в отрасли, вопросами к безопасности и качеству товаров.
Ранее в России ввели обязательную маркировку шоколадных изделий, карамели, драже и жвачки, пишет 360.ru.
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