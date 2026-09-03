Греф: Российская экономика находится в ситуации «переохлаждения»
Экономика России находится в ситуации «переохлаждения», в стране следует переходить к политике поддержки и стимулирования роста инвестиций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, пишет ТАСС.
«Здесь, надо сказать, есть всегда игра слов. Вопрос того, какие смыслы мы вкладываем в эти определения. Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением... Цифры говорят сами за себя», - подчеркнул банкир.
Греф заявил о существенном снижении индикатора бизнес-климата летом, указал на уровень безработицы и потребления, валовое накопление основного капитала. Эти факторы свидетельствуют о необходимости перехода к поддержке и стимулированию роста инвестиций.
«Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10-12%. Задача возврата к таким нормализованным показателям - это... ключевая задача для возобновления и стабилизации экономического роста», - добавил глава Сбербанка.
В июне Герман Греф заявлял, что экономику РФ «переохладили», и ключевую ставку Банка России нужно снижать, напоминает 360.ru.
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