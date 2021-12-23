В Бурятии введен режим ЧС из-за энергетической аварии

Из-за этого произошло отключение четырех котлов и двух турбогенераторов. В городе будет приостановлена работа детских садов и школ, есть ограничение в подаче тепла потребителям. На месте работают аварийные бригады.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова в регионе введен режим ЧС республиканского уровня.

