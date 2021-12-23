В Бурятии введен режим ЧС из-за энергетической аварии
23 декабря 202106:03
В Улан-Удэ случился пожар на ТЭЦ-1, сообщает РИА Новости.
Из-за этого произошло отключение четырех котлов и двух турбогенераторов. В городе будет приостановлена работа детских садов и школ, есть ограничение в подаче тепла потребителям. На месте работают аварийные бригады.
По решению главы Бурятии Алексея Цыденова в регионе введен режим ЧС республиканского уровня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- В Бурятии введен режим ЧС из-за энергетической аварии
- Глава МИД ФРГ: достигнут консенсус с канцлером по «Северному потоку-2»
- Тарифы на электроэнергию для россиян определят региональные власти
- В «Векторе» рассказали о тесте, способном определять штамм коронавируса
- Пенсионный фонд РФ уточнил условия выхода на пенсию
- Достигнута договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе
- Врач рассказал о мерах безопасности в морозную погоду
- Астронавты отмечают Рождество на МКС
- В Минцифры прокомментировали гибель Зимина
- Назван самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом
22 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru