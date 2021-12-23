В Бурятии введен режим ЧС из-за энергетической аварии

В Улан-Удэ случился пожар на ТЭЦ-1, сообщает РИА Новости.

Авария оставила без тепла более 17 тысяч жителей Невинномысска

Из-за этого произошло отключение четырех котлов и двух турбогенераторов. В городе будет приостановлена работа детских садов и школ, есть ограничение в подаче тепла потребителям. На месте работают аварийные бригады.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова в регионе введен режим ЧС республиканского уровня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХАварияБурятия
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