Суд арестовал на два месяца фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

По информации агентства, Евгения Кавуна арестовали до 9 апреля, а Ирину Урбах - до 29 апреля. По данным следствия, несколько дней назад Урбах и Кавун выполняли работы по техобслуживанию газовых плит в нескольких квартирах рухнувшего дома, сообщают СМИ.

Ранее силовики задержали двух человек, которые представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис» и обслуживали газовые плиты в нескольких квартирах дома, где и произошел взрыв, пишет ТАСС. Также агентство сообщает, что Евгений Кавун в зале суда вину не признал, а причиной взрыва назвал халатность при обращении с газом кого-то из жильцов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске поисково-спасательные работы завершились на месте частичного обрушения жилого пятиэтажного дома, где произошел взрыв газ, передает НСН. Количество погибших при обрушении дома в Новосибирске возросло до 13.

