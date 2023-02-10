Семьи погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Отмечается, что выплаты для компенсации утраченного имущества начнутся уже в понедельник. Травников заявил журналистам, что людям дополнительно дополнительно выплатят от 50 до 100 тыс. руб. в зависимости от объема утраты, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске поисково-спасательные работы завершились на месте частичного обрушения жилого пятиэтажного дома, где произошел взрыв газ, передает НСН. Количество погибших при обрушении дома в Новосибирске возросло до 13.

