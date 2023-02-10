Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в Новосибирске
10 февраля 202306:38
В Новосибирске поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого пятиэтажного дома, где произошел взрыв газ, завершились, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.
Спасатели закончили работу 10 февраля в 08:18 по местному времени.
Ранее стало известно о еще одном погибшем при обрушении дома. В настоящее время известно о 13 жертвах происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru