Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в Новосибирске

В Новосибирске поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого пятиэтажного дома, где произошел взрыв газ, завершились, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске

Спасатели закончили работу 10 февраля в 08:18 по местному времени.

Ранее стало известно о еще одном погибшем при обрушении дома. В настоящее время известно о 13 жертвах происшествия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НовосибирскВзрыв ГазаСпасатели
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