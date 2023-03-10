СМИ: Толкнувший под поезд ребенка мужчина в тот же день выписался из психбольницы
Мужчину, который толкнул ребенка под поезд в столичном метро, за несколько часов до происшествия выписали из психиатрической больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Владимир Кизик 9 марта был выписан из психиатрической больницы №1 имени Н.А. Алексеева.
По предварительным данным, мужчина болен шизофренией. В Следственном комитете сообщили, что Кизика проверят на вменяемость, а персонал больницы – на халатность.
Ранее мужчина признал свою вину. Он понимал, что ребенок может погибнуть, однако мотивы поступка объяснить не смог.
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