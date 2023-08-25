Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку из-за шорт в Нахабине

Мигранта из Средней Азии, напавшего в Московской области на девушку из-за якобы слишком коротких шорт, арестовали до 23 сентября. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Избитая из-за шорт девушка рассказала подробности нападения

«По ходатайству дознавателя УМВД России по г.о. Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — указала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дознаватель возбудил уголовное дело о хулиганстве.

ЧП в Подмосковье произошло в среду. Мужчина ударил кулаком по лицу незнакомую ему девушку: мигранту не понравилась одежда пострадавшей, совершавшей пробежку. Злоумышленника задержали в тот же день, пишет RT. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Позже правоохранители возбудили дело об экстремизме.

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ФОТО: Скриншот с видео
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