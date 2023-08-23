Пострадавшая из-за шорт девушка рассказала о подробностях нападения

Девушка, ставшая жертвой нападения мигранта в Нахабине из-за якобы слишком коротких шорт, рассказала подробности случившегося RT.

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«Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шёл, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить», — поделилась потерпевшая.

Со слов пострадавшей, она сняла наушник, чтобы выслушать мужчину. Мигрант в свою очередь выразил недовольство ее одеждой и ударил в лицо, не дождавшись ответа.

Супруг девушки отметил, что сам опросил очевидцев произошедшего и ищет записи с камер.

Ранее Зюзинский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии мигранта, убившего девушку, отвергшую его ухаживания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
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