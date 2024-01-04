Суд арестовал мать годовалой девочки, тело которой нашли на балконе квартиры в Москве
Мать годовалой девочки, тело которой нашли на балконе московской квартиры, заключили под стражу.
Отмечается, что 17-летняя мать призналась в убийстве малышки и рассказала следователям, что специально удерживала свою дочь под водой, пока та не захлебнулась, после чего переложила девочку в коляску и выкатила на балкон. По словам девушки, она разозлилась из-за детского плача.
Бабушка погибшего ребенка рассказала о произошедшем своему знакомому, который и обратился в полицию. Девушка против заключения под стражу возражала. Следовали продолжают расследование дела.
Ранее суд Московской области арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды до 29 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru