Задержанный в России француз работал на НКО Швейцарии

Гражданин Франции, задержанный в России, работал на швейцарскую некоммерческую организацию (НКО), а не на французское государство. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

«Он работал на швейцарскую некоммерческую организацию», — сказал он.