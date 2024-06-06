Задержанный в России француз работал на НКО Швейцарии
Гражданин Франции, задержанный в России, работал на швейцарскую некоммерческую организацию (НКО), а не на французское государство. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.
«Он работал на швейцарскую некоммерческую организацию», — сказал он.
По данным РИА Новости, задержанным является гражданин Франции Лоран Винатье. Он подозревается в сборе военной информации о России, известен как писатель, репортер и консультант по международным делам. Ему 47 лет.
Днем Следственный комитет сообщил о задержании французского гражданина по подозрению в сборе информации о военной деятельности в России. Он работал консультантом в центре, занимавшемся евразийскими вопросами после событий на Украине в 2014 году. До этого в его ведении был конфликт в Чечне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru