Гражданина Франции задержали в Москве по подозрению в сборе военных данных
В Москве задержан гражданин Франции, его подозревают в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным ведомства, мужчина собирал информацию на протяжении нескольких лет.
Дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. По данным следствия, мужчина, «имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации».
Как сообщил источник РЕН ТВ, задержанный француз — 48-летний Винатье Лоран.
Тверской суд Москвы ранее оштрафовал гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации российской армии на 50 тысяч рублей. Как уточнили в суде, гражданин исламской республики в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага этой страны спереди.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru