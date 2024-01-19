Суд арестовал главу узбекской диаспоры Баратова
19 января 202416:03
Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти или вражды после публикации поста об участниках спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета по Москве.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Баратова за публикацию, которая была расценена как оскорбления участников СВО.
Позже Баратова доставили в отделение для проведения следственных действий, ему грозит тюрьма на срок от трех до шести лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru