Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС

Отмечается, что для Мурышова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля 2023 года. В пресс-службе суда отметили, что защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья отказала.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали начальника отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС России Сергея Бычкова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

