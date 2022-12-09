Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС
Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что для Мурышова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля 2023 года. В пресс-службе суда отметили, что защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья отказала.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали начальника отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС России Сергея Бычкова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Премьер Британии пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО
- В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая
- Рогозин заявил об обстреле автомобиля, в котором он находился
- МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США
- Финская таможня конфисковала 11 связанных с Россией яхт
- В Рязани 10 человек эвакуировали из дома, где произошел взрыв газа
- Шведский премьер призвал соотечественников экономить электроэнергию
- Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС
- Путин: у России очень устойчивые и дружеские отношения с африканскими странами
- США ввели санкции против ЦИК РФ и Эллы Памфиловой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru