Суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС

Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Правоприменение, военная служба. Бастрыкин рассказал о самых коррупционных сферах

Отмечается, что для Мурышова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля 2023 года. В пресс-службе суда отметили, что защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья отказала.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали начальника отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС России Сергея Бычкова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАрестФТС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры