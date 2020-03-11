Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил 9 лет колонии за растрату 160 млн рублей

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олег Коршунов приговорён к девяти годам лишения свободы. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в растрате бюджетных средств в размере 160 миллионов рублей. Деньги предназначались для приобретения сахара и горюче-смазочных материалов.

По версии обвинения, Коршунов вместе с двумя сослуживцами в 2015-2016 годах заключили с предпринимательницей Мариной Дюковой государственные контракты по заведомо завышенным ценам. Одновременно суд принял решение оправдать экс-замглавы ФСИН по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью преступления, передает АГН «Москва».

Ранее суд приговорил Дюкову к 2,5 года колонии общего режима. Её уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину и пошла на сделку со следствием.

По первому приговору от 29 июля 2019 года Олег Коршунов должен провести в колонии общего режима 7 лет, его также оштрафовали на 900 тысяч рублей за мошенничество в ходе заключения госконтракта на закупку обуви. В общей сложности в отношении бывшего замглавы ФСИН открыто шесть уголовных дел

