Суд арестовал Фургала
Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала, который обвиняется в убийствах в 2004 и 2005 годах, до 9 сентября, об этом пишет ТАСС. Губернатору Хабаровского края избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что он заявил о своей полной непричастности к преступлениям, отмечает телеканал 360. Сергей Фургал был задержан утром 9 июля и этапирован в Москву. По версии следствия, глава региона может быть заказчиком убийства двух предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена в 2004-2005 годах, пишет Ura.ru.
К слову, помимо губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следственные действия коснулись ещё пяти членов ЛДПР в регионе. Об этом рассказал лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр. По его словам, обыски проходили в квартирах, гаражах и машинах.
Между тем, решение об отставке хабаровского губернатора не принято. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что «если и когда это произойдет - будет сообщено». По словам Пескова, вопрос об увольнении чиновника будет решаться на основе материалов следствия.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что в настоящий момент губернатором [Хабаровского края] является Фургал. Так он ответил на вопрос о том, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы Хабаровского края.
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