Суд арестовал Фургала

К слову, помимо губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следственные действия коснулись ещё пяти членов ЛДПР в регионе. Об этом рассказал лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр. По его словам, обыски проходили в квартирах, гаражах и машинах.

Между тем, решение об отставке хабаровского губернатора не принято. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что «если и когда это произойдет - будет сообщено». По словам Пескова, вопрос об увольнении чиновника будет решаться на основе материалов следствия.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в настоящий момент губернатором [Хабаровского края] является Фургал. Так он ответил на вопрос о том, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы Хабаровского края.



