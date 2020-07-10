Суд арестовал двух депутатов думы Хабаровского края

Центральный районный суд Хабаровска санкционировал арест депутатов краевой Законодательной думы от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова до 8 сентября. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда, они проходят по уголовному делу по статье «Приготовление к мошенничеству».

В рамках этого же дела арестован один коммерсант, вопрос о мере пресечения другому коммерсанту пока не решён.