Суд арестовал двух депутатов думы Хабаровского края

Центральный районный суд Хабаровска санкционировал арест депутатов краевой Законодательной думы от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова до 8 сентября. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда, они проходят по уголовному делу по статье «Приготовление к мошенничеству».

В рамках этого же дела арестован один коммерсант, вопрос о мере пресечения другому коммерсанту пока не решён.

Жириновский убеждён, что Фургала «заказали» московские бизнесмены

По информации СМИ, задержание Кузнецова и Козлова может быть связано с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Оба работали на заводе «Амурстали», в числе учредителей которого жена главы региона.

Самого Фургала обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах. На него как на организатора указали другие фигуранты дела. Как передаёт RT, следствие просит Басманный суд Москвы о заключении губернатора под стражу до 9 сентября.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:АрестыДепутатыСергей Фургал
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