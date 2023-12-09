Суд арестовал директора охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа

Советский суд в Брянске отправил в СИЗО директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур», обеспечивавшей безопасность в гимназии №5, в которой произошла стрельба, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали

По решению суда, Сергей Поддубный, которому вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, был арестован на два месяца - до 6 февраля 2024 года.

«Поддубный... не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружьё, из которого выстрелила в одноклассников», – указали в пресс-службе.

Ранее 14-летняя ученица брянской школы №5 принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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