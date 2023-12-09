Суд арестовал директора охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа

По решению суда, Сергей Поддубный, которому вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, был арестован на два месяца - до 6 февраля 2024 года.

«Поддубный... не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружьё, из которого выстрелила в одноклассников», – указали в пресс-службе.

Ранее 14-летняя ученица брянской школы №5 принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.