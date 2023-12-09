Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали

Заместителя генерального директора гимназии №5 в Брянске, где 7 декабря школьница устроила смертельную стрельбу, задержали. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник 9 декабря, в субботу.

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По данным издания, женщину задержали после полуночи. В ее обязанности как завхоза учебного заведения входит обеспечение безопасности в гимназии. Их невыполнение и стало поводом для задержания в результате произошедшей трагедии.

По предварительным данным, меру пресечения Заместителю директора вынесет советский районный суд Брянска уже завтра.

Утром в четверг, 7 декабря, 14-летняя ученица 8 «А» класса открыла стрельбу в кабинете биологии. Одноклассница стрелявшей и она сама погибли, пятеро получили ранения. Как сообщает RT, минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших для лечения.



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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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