Суд арестовал бывшего следователя СК Агаджаняна

Столичный Басманный суд отправил под арест экс-следователя СК РФ Левона Агаджаняна, подозреваемого в фальсификации доказательств и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в пятницу сотрудники ФСБ задержали Агаджаняна по подозрению в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в башне «Око» в Москва-сити в 2017 году.

В Басманном суде уточнили, что Агаджанян отправлен под стражу до 17 февраля. Бывшего следователя обвинили в преступлениях по статьям «привлечение невиновного к уголовной ответственности», «фальсификация доказательств» и «злоупотребление полномочиями».

Перестрелка в Москва-сити произошла в ноябре 2017 года во время празднования дня рождения ранее судимого бизнесмена Дмитрия Павлова. Стрельба началась из-за машины, мешавшей проходу гостей. В результате инцидента погиб один человек.

