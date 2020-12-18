РБК: задержан следователь по делу о перестрелке в башне «Око»

По информации собеседника издания, Агаджаняна подозревают в подмене гильз на месте преступления. Тогда на парковке у небоскреба нашли 15 гильз и всего восемь пуль.



Напомним, перстрелка случилась 17 ноября 2017 года на дне рождения ранее судимого бизнесмена Дмитрия Павлова. К слову, ведущим торжества был Валдис Пельш. Стрельба началась из-за машины, которая мешала проходу гостей. В автомобиле сидели телохранители бывшего совладельца «Вимм-Билл-Данн» Гавриила Юшваева. При стрельбе погиб один человек.

Между тем, в 2020 году СК возбудил уголовные дела в отношении свыше 1,4 тысяч «оборотней в погонах». Все они предстали перед судом, пишет «Свободная пресса».

