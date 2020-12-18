РБК: задержан следователь по делу о перестрелке в башне «Око»
Сотрудники ФСБ задержали следователя СК Левона Агаджаняна по подозрению в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в башне «Око» в Москва-сити в 2017 году. Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете, а также источник, знакомый с ходом расследования.
По информации собеседника издания, Агаджаняна подозревают в подмене гильз на месте преступления. Тогда на парковке у небоскреба нашли 15 гильз и всего восемь пуль.
Напомним, перстрелка случилась 17 ноября 2017 года на дне рождения ранее судимого бизнесмена Дмитрия Павлова. К слову, ведущим торжества был Валдис Пельш. Стрельба началась из-за машины, которая мешала проходу гостей. В автомобиле сидели телохранители бывшего совладельца «Вимм-Билл-Данн» Гавриила Юшваева. При стрельбе погиб один человек.
Между тем, в 2020 году СК возбудил уголовные дела в отношении свыше 1,4 тысяч «оборотней в погонах». Все они предстали перед судом, пишет «Свободная пресса».
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