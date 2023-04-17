Село в Белгородской области обстреляли второй раз за день

Минцифры не нашло оснований для рассылок повесток через «Госуслуги» Приграничное белгородское село Муром обстреляно второй раз за день Правительство обсуждает льготы для компаний за выплату взноса в бюджет в 2023 году Лидер группы «Мельница» раскрыла участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» секрет успеха