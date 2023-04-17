Село в Белгородской области обстреляли второй раз за день
17 апреля 202319:52
Село Муром второй раз за день попало под украинский обстрел, сообщил региональный губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Региональный глава отметил, что снаряды попали в склад зернохранилища. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также есть разрушения.
Беспилотный аппарат ВСУ 2 марта подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка, передает «Радиоточка НСН».
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru