Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море

В Минобороны сообщили, что в акватории Черного моря упал российский самолет Су-27. Аварийный сигнал был зафиксирован в 50 км от Феодосии. На поиск пилота направлен самолет Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль и гражданскийе суда, которые находятся в близости от места крушения. О причинах происшествия с самолетом, который выполнял плановый полет, никакой официальной информации пока нет.

По мнению Героя России, летчика-испытателя Магомеда Толбоева, причиной авиакатастрофы является человеческий фактор. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Это Черное море проглотило очень много самолетов, потому что люди, которые летают ночью и не имеют опыта, начинают пилотировать над водой. А над водой, что небо, что море, выглядят одинаково – звезды и там сверкают, и там сверкают. Как я всегда говорил и ввел вообще это понятие в мировую практику – человеческий фактор. Су-27 не может отказать, он не может подвести, только его может подвести тот, кто сидит в кабине», - сказал Толбоев.