Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал об опасности ночных полётов над Черным морем.
В Минобороны сообщили, что в акватории Черного моря упал российский самолет Су-27. Аварийный сигнал был зафиксирован в 50 км от Феодосии. На поиск пилота направлен самолет Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль и гражданскийе суда, которые находятся в близости от места крушения. О причинах происшествия с самолетом, который выполнял плановый полет, никакой официальной информации пока нет.
По мнению Героя России, летчика-испытателя Магомеда Толбоева, причиной авиакатастрофы является человеческий фактор. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
«Это Черное море проглотило очень много самолетов, потому что люди, которые летают ночью и не имеют опыта, начинают пилотировать над водой. А над водой, что небо, что море, выглядят одинаково – звезды и там сверкают, и там сверкают. Как я всегда говорил и ввел вообще это понятие в мировую практику – человеческий фактор. Су-27 не может отказать, он не может подвести, только его может подвести тот, кто сидит в кабине», - сказал Толбоев.
В пресс-службе Росморречфлота отметили, что поиски летчика изначально затруднены сложными метеоусловиями. «В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя», - уточнили в ведомстве. Однако, сигнал находится достаточно далеко от предварительно обозначенной зоны поиска пилота – на несколько десятков километров южнее. В Минобороны России тем временем не подтвердили информацию о появлении сигнала радиомаяка в новом месте поиска истребителя Су-27. Сейчас поисково-спасательная операция организована в трёх районах акватории Чёрного моря на общей площади 350 квадратных морских миль.
Российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27 предназначен для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, а также перехвата и уничтожения самолетов. Кроме того в его задачи входит обеспечение действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты.
Ранее в эфире НСН Толбоев предостерег женщин от работы в боевой авиации.
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