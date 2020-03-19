Герой России предостерег женщин от работы в боевой авиации
Летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал, что работа в военных условиях связана с усиленными перегрузками, опасными для здоровья.
Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к первым учебным полетам. Начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев в ходе напутствия курсанток отметил, что через пять лет выпускницы могут стать космонавтами.
Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН порассуждал о перспективах курсанток и призвал будущих летчиц не стремиться в боевую авиацию.
«Все зависит от того, куда они идут. Если в боевую авиацию, где истребители, бомбрдировщики и так далее - это не женское дело! Это большие перегрузки, женщины к таким перегрузкам не приспособлены, они могут лишить себя материнства. А если это транспортная авиация - содействие, диспетчерские службы, пожалуйста! Летайте вторым пилотом, потом станете командирами. Можно летать на вертолетах, пожалуйста! А женщин, стремящихся в боевую авиацию, я не понимаю», - заявил он.
Сообщается, что к полетам на самолетах L-410 с инструктором нприступили только учащиеся третьего курса, которые обучаются по программам военно-транспортной авиации, остальные девушки начнут проходить учебную практику на аэродромах Краснодарского края позже.
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