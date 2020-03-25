Новости за ночь: Производство Boeing 737 МАХ могут возобновить к маю
Производство Boeing 737 MAX планируют возобновить к маю текущего года. Как пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, корпорация обратилась к поставщикам с просьбой быть готовыми к поставке деталей для 737 МАХ в апреле нынешнего года. Планы компании сдвинулись из-за ситуации с коронавирусом . Изначально Boeing 737 MAX должны были вновь запустить в производство как раз в апреле, уточняют «Известия». Убытки корпорации достигли почти $19 млрд.
Напомним, после двух катастроф с сотнями человеческих жертв в Эфиопии и Индонезии полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.
Эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО), первый вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов заявил в эфире НСН, что первые проблемы линейки 737 были заложены ещё на этапе проектирования основного самолета в 1967 году. Так, крупные двигатели были вынесены вперед, что нарушало баланс самолета.
«Дефект хвостового оперения и хвостового стабилизатора уже был заложен конструктивно. Они [конструкторы] лишили опытные экипажи возможности решать эту проблему вручную, установив злополучную электронную систем стабилизации. С этим связано много катастроф, в том числе ростовская с самолетом FlyDubai и казанская с самолетом 737-500», - отметил Герасимов.
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