Новости за ночь: Производство Boeing 737 МАХ могут возобновить к маю

Производство Boeing 737 MAX планируют возобновить к маю текущего года. Как пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, корпорация обратилась к поставщикам с просьбой быть готовыми к поставке деталей для 737 МАХ в апреле нынешнего года. Планы компании сдвинулись из-за ситуации с коронавирусом . Изначально Boeing 737 MAX должны были вновь запустить в производство как раз в апреле, уточняют «Известия». Убытки корпорации достигли почти $19 млрд.

Напомним, после двух катастроф с сотнями человеческих жертв в Эфиопии и Индонезии полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.