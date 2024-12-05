Студент МГИМО и двое бизнесменов получили сроки за мошенничество с «Пушкинскими картами»

Суд над тремя фигурантами дела начался весной. Мошенники организовывали культурные мероприятия и предлагали владельцам карт приобрести билеты на события «без цели их посещения». Объем продаваемых билетов многократно превышал зрительскую вместимость арендованных аферистами площадок. Потерпевшими по делу были признаны Минкультуры и «Почта банк»,

В середине ноября представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что московский предприниматель причинил ущерб госбюджету в более чем 100 миллионов рублей, используя преступную схему с «Пушкинскими картами». Схема кражи государственных денег была аналогичной.



