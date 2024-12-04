Ставка за два билета на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 200 тысяч рублей
Максимальная ставка за два билета на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в Большом театре, который пройдет 20 декабря, составила на аукционе 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Большой театр 4 декабря начал продажу билетов на «Щелкунчик» 20 декабря, торги продлились более двух часов.
Лучшее предложение на пару билетов в партер составило 200 тысяч рублей. Начальная цена лота — 100 тысяч рублей. Наибольшая ставка за четыре билета на третий ряд партера составляла 250 тысяч рублей (начальная цена — 200 тысяч). При этом самый дорогой единичный билет на балет в первый ряд партера обошелся покупателю в 65 тысяч рублей.
Большой театр 2 декабря открыл продажу билетов на спектакль «Щелкунчик» на своем официальном сайте, минимальная стоимость билета в «полной категории» составляла 5000 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru