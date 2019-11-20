Студент историка-потрошителя заявил об угрозах расправы в свой адрес

20 ноября 201920:17

Один из студентов и участник реконструкторского движения историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что в его адрес поступают угрозы физической расправы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на петербургский вуз.

Найден архивный сюжет французского ТВ об историке-потрошителе. Видео

Отмечается, что студент, получивший угрозы, обратился в связи с этим к заместителю ректора по безопасности Елене Шарыгиной, которая, в свою очередь, подала соответствующее заявление в полицию.

По информации источника агентства, предполагается, что угрозы направляют научные оппоненты Соколова. В частности, сам заявитель считает, что нападки связаны с инцидентом во время открытой лекции историка полтора года назад. Тогда он стал одним из тех, кто вывел с мероприятия другого студента, оскорбившего профессора.

Напомним, 63-летний экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко. Историк был арестован 11 ноября, свою вину он признал.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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