Студент историка-потрошителя заявил об угрозах расправы в свой адрес

Отмечается, что студент, получивший угрозы, обратился в связи с этим к заместителю ректора по безопасности Елене Шарыгиной, которая, в свою очередь, подала соответствующее заявление в полицию.

По информации источника агентства, предполагается, что угрозы направляют научные оппоненты Соколова. В частности, сам заявитель считает, что нападки связаны с инцидентом во время открытой лекции историка полтора года назад. Тогда он стал одним из тех, кто вывел с мероприятия другого студента, оскорбившего профессора.

Напомним, 63-летний экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко. Историк был арестован 11 ноября, свою вину он признал.



