Стрелявший ночью с балкона в Подмосковье хранил дома 250 патронов

Гражданин, который устроил стрельбу из автомата в ближайшем Подмосковье, складировал дома более 200 патронов. У него в квартире при обыске обнаружили также автомат АК-74У и около полусотни гильз.

Как выяснили «Известия», стрелявшим оказался 28-летний безработный Дмитрий Р. Соседи уточнили, что он был сильно пьян в момент своей выходки.