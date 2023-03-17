Стрелявший ночью с балкона в Подмосковье хранил дома 250 патронов
Гражданин, который устроил стрельбу из автомата в ближайшем Подмосковье, складировал дома более 200 патронов. У него в квартире при обыске обнаружили также автомат АК-74У и около полусотни гильз.
Как выяснили «Известия», стрелявшим оказался 28-летний безработный Дмитрий Р. Соседи уточнили, что он был сильно пьян в момент своей выходки.
По сообщению НСН, стрельба раздалась минувшей ночью в населённом пункте Голубое рядом с Зеленоградом. В сети появилось видео, на котором неизвестный стреляет из автомата с балкона многоэтажного дома. Свидетели говорят, что сначала мужчина запускал фейерверки. По предварительным данным, от его действия никто не пострадал.
Сотрудники МВД прошли в квартиру беспрепятственно – стрелявший сам открыл им дверь и дал показания. Установлено, что он применял охолощенное оружие.
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