Стрелявший с балкона в Екатеринбурге арестован

ЧП произошло в минувшее воскресенье. Бывший сотрудник МВД устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга». В результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая прооперирована и находится в реанимации.

На допросе, видео которого опубликовал СК РФ, Болков заявил, что не помнит, как взял в руки оружие.

