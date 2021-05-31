Стрелявший с балкона в Екатеринбурге арестован
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 48-летнего Сергея Болкова, стрелявшего по прохожим, сообщает ТАСС.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что мужчине предъявлено обвинение по двум статьям - покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
ЧП произошло в минувшее воскресенье. Бывший сотрудник МВД устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга». В результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая прооперирована и находится в реанимации.
На допросе, видео которого опубликовал СК РФ, Болков заявил, что не помнит, как взял в руки оружие.
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