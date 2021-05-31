Стрелявший с балкона в Екатеринбурге арестован

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 48-летнего Сергея Болкова, стрелявшего по прохожим, сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что мужчине предъявлено обвинение по двум статьям - покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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ЧП произошло в минувшее воскресенье. Бывший сотрудник МВД устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга». В результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая прооперирована и находится в реанимации.

На допросе, видео которого опубликовал СК РФ, Болков заявил, что не помнит, как взял в руки оружие.

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ФОТО: Фото sledcom.ru
ТЕГИ:СтрельбаЕкатеринбург
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