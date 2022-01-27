Пытавшегося подстрелить полицейского сочинца осудили на 13,5 лет
Суд приговорил мужчину, который пытался подстрелить полицейского во время разборок с соседями, к 13,5 годам лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Он признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дополнительно ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. Приговор в законную силу еще не вступил.
Инцидент произошел в мае 2020 года. По данным следствия, Юрий Томин, находясь в состоянии наркотического опьянения, обнаружил огнестрельное оружие с патронами возле своего дома в поселке Лазаревское. После этого он стал угрожать им соседям и родственникам, а когда на место происшествия прибыли полицейские, он попытался выстрелить и в них.
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