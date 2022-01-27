Пытавшегося подстрелить полицейского сочинца осудили на 13,5 лет

Суд приговорил мужчину, который пытался подстрелить полицейского во время разборок с соседями, к 13,5 годам лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Он признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дополнительно ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. Приговор в законную силу еще не вступил.