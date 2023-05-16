ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях
Федеральная служба безопасности с начала 2022 года пресекла деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях, пишет ТАСС со ссылкой на свердловское управление ФСБ.
Представитель ведомства Алина Казанцева отметила, что следователи возбудили 13 уголовных дел. Задержаны 20 человек.
Члены ДРГ планировали совершить теракты и диверсии.
ФСБ 7 мая задержала украинских диверсантов, готовивших атаку на военные самолеты в Ивановской области. Злоумышленников поймали в процессе передачи средств поражения.
Центр общественных связей ФСБ 16 мая сообщил о задержании 25-летней гражданки Украины. Ее подозревают в передаче информации об объектах, технике, укреплениях и позициях армии России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru