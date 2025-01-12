Стрельба возле кафе в Сухуме попала на видео
12 января 202502:01
Перестрелка возле кафе «Бисквит» в Сухуме попала на видео, сообщает Telegram-канал «Сочи Онлайн».
Ее запечатлела установленная на улице камера. Она записала звук стрельбы внутри кафе, а также сняла, как из заведения вышел человек и направился к машине у входа. Затем к заведению общепита подъехал еще один автомобиль, из которого вышли двое мужчин. После этого началась стрельба.
В результате перестрелки в кафе в Сухуме погибли трое человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Стрельба возле кафе в Сухуме попала на видео
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru