Стрельба возле кафе в Сухуме попала на видео

Перестрелка возле кафе «Бисквит» в Сухуме попала на видео, сообщает Telegram-канал «Сочи Онлайн».

СМИ: Стрельба в парламенте Абхазии произошла из-за спора по запрету майнинга

Ее запечатлела установленная на улице камера. Она записала звук стрельбы внутри кафе, а также сняла, как из заведения вышел человек и направился к машине у входа. Затем к заведению общепита подъехал еще один автомобиль, из которого вышли двое мужчин. После этого началась стрельба.

В результате перестрелки в кафе в Сухуме погибли трое человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:СтрельбаАбхазия

Горячие новости

Все новости

партнеры