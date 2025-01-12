Стрельба возле кафе в Сухуме попала на видео

Ее запечатлела установленная на улице камера. Она записала звук стрельбы внутри кафе, а также сняла, как из заведения вышел человек и направился к машине у входа. Затем к заведению общепита подъехал еще один автомобиль, из которого вышли двое мужчин. После этого началась стрельба.

В результате перестрелки в кафе в Сухуме погибли трое человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

