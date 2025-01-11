Три человека погибли при перестрелке в кафе в Сухуме
11 января 202515:59
В результате перестрелки в кафе в Сухуме погибли трое человек, сообщили в Минздраве Абхазии.
Уточняется, что пострадавшие скончались в больнице несмотря на оказанную медицинскую помощь.
В УВД по городу рассказали, что подозреваемый задержан, его отправили в изолятор временного содержания.
Ранее в Москве сотрудник полиции спас беременную женщину, на которую с ножом напал ее муж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru