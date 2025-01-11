Три человека погибли при перестрелке в кафе в Сухуме

В результате перестрелки в кафе в Сухуме погибли трое человек, сообщили в Минздраве Абхазии.

Прокурор: Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 12

Уточняется, что пострадавшие скончались в больнице несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В УВД по городу рассказали, что подозреваемый задержан, его отправили в изолятор временного содержания.

Ранее в Москве сотрудник полиции спас беременную женщину, на которую с ножом напал ее муж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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