СМИ: Стрельба в парламенте Абхазии произошла из-за спора по запрету майнинга

Стрельба в абхазском парламенте, в результате которой погиб один депутат, а другой получил ранения, произошла из-за спора на тему полного запрета майнинга криптовалют в республике. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

По его данным, депутат Адгур Харазия выступал «за» запрет майнинга, в свою очередь депутат Кан Кварчия назвал это популизмом. После этого произошла ссора, и Харазия стал «палить» во все стороны. Сообщается, что сначала был ранен депутат Вахтанг Голандзия, затем Кварчия.



Представители правоохранительных органов Абхазии отметили, что Харазия, который открыл стрельбу, скрылся. Заместитель генпрокурора Рустан Тыркба отметил, что место нахождения Харазии устанавливают.

Ранее сообщалось, что депутат Кан Кварчия получил ранения, его коллега Вахтанг Голанзия от полученных ран скончался в больнице, передает «Радиоточка НСН».

