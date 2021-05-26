Восемь человек стали жертвами стрельбы в Калифорнии
Восемь человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на правоохранительные органы.
Как рассказал заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис в ходе пресс-конференции, среди погибших — сотрудники местного транспортного управления.
По словам Дэвиса, стрельба произошла в части территории, прилегающей к железнодорожному депо города, где сотрудники занимаются обслуживанием транспорта. Полиция обезвредила стрелка на месте. Сообщается, что стрелявший работал в транспортном управлении округа.
Кроме того, шериф заявил, что на территории было обнаружено взрывное устройство, и отряд саперов обследовал местность.
Помощь на месте преступления оказывают агенты ФБР.
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