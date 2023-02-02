Стрельба произошла у торгового центра в Ростове-на-Дону
Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в Ростове-на-Дону возле здания одного из торговых центров. Огонь открыл неизвестный, сообщает пресс-службе регионального главка министерства внутренних дел.
После сигнала от местных жителей, на место выехал наряд патрульно-постовой службы. Однако злоумышленник успел скрыться к моменту прибытия полицейских.
Как рассказали свидетели происшествия, мужчина уехал на автомобиле. Сейчас организованы оперативно-розыскные мероприятия по идентификации и задержанию стрелявшего. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.
В конце прошлого года суд Ростова-на-Дону отправил под стражу бойца «ЧВК Вагнер» Павла Николина, который 6 декабря обстрелял сотрудников полиции, ранив одного из них. Как отмечает НСН, арестованный утверждает, что принял их за украинцев. Он также якобы не знал, что уже находится на территории России.
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