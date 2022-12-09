Напавший на полицейских в Ростовской области заявил, что перепутал их с украинцами

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал 6 февраля 2023 года подозреваемого в нападении на полицейского в Новошахтинске Павла Николина.

Арестованный сообщил журналистам, что является бойцом «ЧВК Вагнера». Он пояснил, что не дезертировал из зоны специальной военной операции на Украине, а отбился от своего подразделения, передает «Коммерсант».

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Николин утверждает, что был уверен, что находится под Артемовском (Бахмут). По его словам, сотрудники полиции были не в форме, и он перепутал их украинскими военными. Позже он якобы понял где находится, потому при задержании не сопротивлялся.

Павел Николин уже был судим, в последний раз — за разбой. У него есть семья и трое несовершеннолетних детей.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским 6 декабря в Новошахтинске Ростовской области. В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. 7 декабря Николина задержали в пустующем здании под Новошахтинском.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СтрельбаРостовская Область
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