Напавший на полицейских в Ростовской области заявил, что перепутал их с украинцами

Николин утверждает, что был уверен, что находится под Артемовском (Бахмут). По его словам, сотрудники полиции были не в форме, и он перепутал их украинскими военными. Позже он якобы понял где находится, потому при задержании не сопротивлялся.

Павел Николин уже был судим, в последний раз — за разбой. У него есть семья и трое несовершеннолетних детей.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским 6 декабря в Новошахтинске Ростовской области. В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. 7 декабря Николина задержали в пустующем здании под Новошахтинском.

