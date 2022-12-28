Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку

Судья Сергей Коробейников объявил, что молодому человеку, убившему шесть человек, назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла в сентябре 2021 года. Студент первого курса Бекмансуров открыл в вузе стрельбу из ружья. В результате шесть человек погибли, более 40 были ранены.

Пермский стрелок признал вину в массовом убийстве и раскаялся в содеянном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».