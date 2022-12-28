Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку
Пермский краевой суд признал Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, виновным по шести пунктам обвинения, в том числе убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, сообщает ТАСС.
Судья Сергей Коробейников объявил, что молодому человеку, убившему шесть человек, назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла в сентябре 2021 года. Студент первого курса Бекмансуров открыл в вузе стрельбу из ружья. В результате шесть человек погибли, более 40 были ранены.
Пермский стрелок признал вину в массовом убийстве и раскаялся в содеянном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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