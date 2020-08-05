Свидетель рассказал о признании Ефремова на месте ДТП, кто был за рулём
Михаил Ефремов сам признался на месте аварии в том, что находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом заявил в суде свидетель по делу - инспектор ДПС Павел Маркиянов.
Он уточнил, что вопрос о том, кто управлял машиной, задавался актёру несколько раз. В ответ Ефремов заявлял, что это был он. По словам инспектора, артист постоянно повторял фразу - «я дурак, что напился, виноват», передаёт ТАСС.
Ранее о том, что актер был за рулем своего внедорожника в момент дорожно-транспортного происшествия завил в суде инспектор ГИБДД Александр Козлов.
Он рассказал, что соответствующие показания дали сначала свидетели ДТП, а после это подтвердили записи с камер видеонаблюдения.
Сам Михаил Ефремов отказался на заседании суда признать свою вину в смерти водителя микро-грузовика, в который влетел его автомобиль, поскольку «ничего не помнит».
В крови актёра после ДТП были обнаружены большая доза алкоголя и следы наркотиков, в том числе кокаина.
Слушания по делу Ефремова проходят в Пресненском районном суде Москвы.
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