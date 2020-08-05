Гашиш и гашишное масло нашли в авто Ефремова после аварии
Так называемые «лёгкие» наркотики были обнаружены в салоне автомобиля актёра Михаила Ефремова после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы у здания МИД РФ на Смоленской площади. В материалах дела называются гашиш и гашишное масло, передает ТАСС.
Такие данные зачитал прокурор в Пресненском районном суде Москвы, где сегодня началось слушание дела Ефремова. При этом государственный обвинитель также уточнил, что в крови артиста после аварии в ходе медицинского освидетельствования были идентифицированы следы спирта, каннабиноидов и кокаина.
Кроме того, прокурор считает неоспоримым тот факт, что за рулём в момент ДТП находился именно Ефремов. Об этом, по словам гособвинителя, свидетельствуют частицы ДНК, принадлежащие актёру, обнаруженные на подушке безопасности его внедорожника.
Ранее в суде Михаил Ефремов отказался признать свою вину в смерти водителя микро-грузовика, в который врезался его автомобиль. Актёр объяснил это тем, что «ничего не помнит».
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