Гашиш и гашишное масло нашли в авто Ефремова после аварии

Так называемые «лёгкие» наркотики были обнаружены в салоне автомобиля актёра Михаила Ефремова после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы у здания МИД РФ на Смоленской площади. В материалах дела называются гашиш и гашишное масло, передает ТАСС.

Такие данные зачитал прокурор в Пресненском районном суде Москвы, где сегодня началось слушание дела Ефремова. При этом государственный обвинитель также уточнил, что в крови артиста после аварии в ходе медицинского освидетельствования были идентифицированы следы спирта, каннабиноидов и кокаина.

Кроме того, прокурор считает неоспоримым тот факт, что за рулём в момент ДТП находился именно Ефремов. Об этом, по словам гособвинителя, свидетельствуют частицы ДНК, принадлежащие актёру, обнаруженные на подушке безопасности его внедорожника.

Ранее в суде Михаил Ефремов отказался признать свою вину в смерти водителя микро-грузовика, в который врезался его автомобиль. Актёр объяснил это тем, что «ничего не помнит».

