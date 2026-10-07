Новая трагедия? Что известно о пожаре на танкере в Черном море у Сочи
Пожар возник из-за атаки безэкипажных катеров, сам танкер начинает сносить, Сочи и федеральную территорию Сириус накрыл густой смог, пишут очевидцы.
В акватории Черного моря недалеко от Сочи 6 октября произошло возгорание танкера. По предварительным данным, нефтяной танкер Aframax Rio шел из Новороссийска в Индию под флагом Либерии. Судно было почти полностью загружено сырой нефтью. Капитан успел запросить эвакуацию, пишут СМИ.
Пожар возник из-за атаки безэкипажных катеров, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его информации, спасены 23 гражданина Индии, пострадавших нет.
«Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно», - подчеркнул он.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Первыми о ЧП сообщили местные жители, пожар и огромный столб черного дыма попал на видео. Позднее стало известно, что пожарные не приступили к тушению сразу, дожидаясь, пока часть нефти выгорит, и к судну будет безопасно походить на плавсредствах.
Сейчас в местных каналах сообщают, что танкер медленно сносит от Сочи в сторону Туапсе из-за течения. Сочи и федеральную территорию Сириус накрыл густой смог из-за крупного пожара, пишут очевидцы. Росгидрометцентр оценивает, где окажутся продукты горения, ведется контроль качества воды и воздуха.
Пляжи федеральной территории «Сириус» временно закрыты для обеспечения безопасности граждан, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Плишкин 6 октября. Также закрыты и другие пляжи Сочи. Жителей и туристов просят воздержаться от длительного пребывания на улице и не открывать окна.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧП
Есть надежда, что на танкере, который горит недалеко от побережья Сочи, загорелось только судовое топливо из моторного отделения, однако уже сейчас стоит поставить боновые ограждения недалеко от суши, чтоб не допустить катастрофы. Об этом НСН рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
«То, что было загружено на судне, могло не попасть в море. К тому же по вечерам на побережье всегда дует бриз с берега на море. Так что надеемся, что бриз отнесет шлейф дыма от жилых районов Сочи. Однако на больших высотах направление ветра разворачивается, отсюда и чувствуется запах гари в городе. Если все-таки такой пепел выпадет на сушу, то опыт Туапсе показал, что деградация растительности не наступает. Мы изучали это методами биоиндикации. Что касается животных, да, волонтёры отмывали несколько десятков безнадзорных собак и кошек от черных точек после дождя. Но сейчас дождя в Сочи нет, а выпадение, если и будет, то сухой сажи. И мы очень надеемся, что оно пройдет в море», - рассказал он.
Волонтеры уже сообщили о готовности передать средства индивидуальной защиты для сбора последствий разлива нефтепродуктов, если такое случится.
«Даже если черноморское течение подхватит эту сажу, то это все-таки не сырой нефтепродукт, так что она быстрее утонет. Прогноз о масштабах этой трагедии давать рано, нет всей полноты информации. При горении нефтепродуктов в море близко это все бонами не оградить, но, безусловно, необходимо поставить боновую защиту на удаление, чтобы локализовать распространение сгоревшей сажи, и по возможности обрабатывать ее сорбентами. Хочу сказать, что Морспаслужба Краснодарского края работает очень профессионально последние годы», - рассказал Пукалов.
Со своей стороны, руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев говорил НСН, что счет всегда идет буквально на часы в случае подобных ЧП.
«Всегда в случае техногенной аварии счет идет на часы, меры нужно принимать сразу, при распространении по всей акватории уже фактически невозможно выловить», - объяснил он.
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