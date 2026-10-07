«То, что было загружено на судне, могло не попасть в море. К тому же по вечерам на побережье всегда дует бриз с берега на море. Так что надеемся, что бриз отнесет шлейф дыма от жилых районов Сочи. Однако на больших высотах направление ветра разворачивается, отсюда и чувствуется запах гари в городе. Если все-таки такой пепел выпадет на сушу, то опыт Туапсе показал, что деградация растительности не наступает. Мы изучали это методами биоиндикации. Что касается животных, да, волонтёры отмывали несколько десятков безнадзорных собак и кошек от черных точек после дождя. Но сейчас дождя в Сочи нет, а выпадение, если и будет, то сухой сажи. И мы очень надеемся, что оно пройдет в море», - рассказал он.

Волонтеры уже сообщили о готовности передать средства индивидуальной защиты для сбора последствий разлива нефтепродуктов, если такое случится.

«Даже если черноморское течение подхватит эту сажу, то это все-таки не сырой нефтепродукт, так что она быстрее утонет. Прогноз о масштабах этой трагедии давать рано, нет всей полноты информации. При горении нефтепродуктов в море близко это все бонами не оградить, но, безусловно, необходимо поставить боновую защиту на удаление, чтобы локализовать распространение сгоревшей сажи, и по возможности обрабатывать ее сорбентами. Хочу сказать, что Морспаслужба Краснодарского края работает очень профессионально последние годы», - рассказал Пукалов.

Со своей стороны, руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев говорил НСН, что счет всегда идет буквально на часы в случае подобных ЧП.

«Всегда в случае техногенной аварии счет идет на часы, меры нужно принимать сразу, при распространении по всей акватории уже фактически невозможно выловить», - объяснил он.

