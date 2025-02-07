В Петербурге осудили бизнесмена за участие в террористической организации

Генеральный директор компании по продаже электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам лишения свободы за участие организации «Легион «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, 38-летний предприниматель отправил анкету с личными данными для вступления в группировку, после чего выполнял задания, связанные с передачей координат объектов связи в Санкт-Петербурге.

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Первый Западный окружной военный суд признал его виновным по статье 205.5 УК («Участие в деятельности террористической организации») и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы: три года в тюрьме и восемь лет в колонии строгого режима.

Как уточнил источник, осужденный возглавлял компанию, занимающуюся оптовыми поставками электротехнического оборудования, сотрудничавшую с предприятием военно-промышленного комплекса. Мужчину задержали в октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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