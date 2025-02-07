В Петербурге осудили бизнесмена за участие в террористической организации

Генеральный директор компании по продаже электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам лишения свободы за участие организации «Легион «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, 38-летний предприниматель отправил анкету с личными данными для вступления в группировку, после чего выполнял задания, связанные с передачей координат объектов связи в Санкт-Петербурге.