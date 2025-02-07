В Петербурге осудили бизнесмена за участие в террористической организации
Генеральный директор компании по продаже электротехнического оборудования из Санкт-Петербурга приговорен к 11 годам лишения свободы за участие организации «Легион «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, 38-летний предприниматель отправил анкету с личными данными для вступления в группировку, после чего выполнял задания, связанные с передачей координат объектов связи в Санкт-Петербурге.
Первый Западный окружной военный суд признал его виновным по статье 205.5 УК («Участие в деятельности террористической организации») и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы: три года в тюрьме и восемь лет в колонии строгого режима.
Как уточнил источник, осужденный возглавлял компанию, занимающуюся оптовыми поставками электротехнического оборудования, сотрудничавшую с предприятием военно-промышленного комплекса. Мужчину задержали в октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru