Молившийся на Трампа житель Индии умер, узнав о его болезни

Обожествляющий американского лидера Дональда Трампа житель Индии Бусса Кришна умер от сердечного приступа, узнав о том, что президент и первая леди заразились коронавирусной инфекцией, сообщает газета Indian Express.

Когда Кришна узнал о болезни Трампа, он неоднократно выкладывал в соцсети эмоциональные видео с пожеланиями президенту США скорейшего выздоровления.

По словам родственника индийца, утром 11 октября он внезапно упал и потерял сознание. Врачи диагностировали смерть от сердечного приступа. Брат погибшего сообщил изданию, что Кришна впал в депрессию, узнав печальные новости о болезни Трампа.

Ранее лидер США заявил в обращении в Twitter, что после лечения от COVID-19 чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад».

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ФОТО: РИА Новости
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