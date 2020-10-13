Молившийся на Трампа житель Индии умер, узнав о его болезни
Обожествляющий американского лидера Дональда Трампа житель Индии Бусса Кришна умер от сердечного приступа, узнав о том, что президент и первая леди заразились коронавирусной инфекцией, сообщает газета Indian Express.
Когда Кришна узнал о болезни Трампа, он неоднократно выкладывал в соцсети эмоциональные видео с пожеланиями президенту США скорейшего выздоровления.
По словам родственника индийца, утром 11 октября он внезапно упал и потерял сознание. Врачи диагностировали смерть от сердечного приступа. Брат погибшего сообщил изданию, что Кришна впал в депрессию, узнав печальные новости о болезни Трампа.
Ранее лидер США заявил в обращении в Twitter, что после лечения от COVID-19 чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад».
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