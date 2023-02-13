Столтенберг подтвердил масштабную кибератаку на ресурсы НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о масштабных кибератаках на ресурсы альянса.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:КибербезопасностьКибератакиНАТОЙенс Столтенберг
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