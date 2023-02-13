Столтенберг подтвердил масштабную кибератаку на ресурсы НАТО
13 февраля 202315:54
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о масштабных кибератаках на ресурсы альянса.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Бывший советник Меркель назвал ошибкой свою поддержку «Северного потока — 2»
- США опровергли информацию об аэростатах для слежения над КНР
- «Дети развлекаются». Пригожин оценил видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца
- Столтенберг подтвердил масштабную кибератаку на ресурсы НАТО
- Россия и Иран могут отменить визы
- В Германии украинских военных начали обучать управлению «Леопардами»
- Россия обозначила условие для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
- В правительство направили законопроект о возврате к летнему и зимнему времени
- Генсек НАТО призвал ускорить военные поставки Украине
- Путин 14 февраля примет участие в ежегодном совещании судей
13 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru